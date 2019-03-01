محمد صلاح يقلب الرأي العام ضده بسبب صورة!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أثارت صورة اللاعب المصري المحترف في ليفربول التي نشرها مؤخرا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام بعد يوم واحد من حادث المحطة المأساوي في مصر غضب الجماهير.

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الصورة لم تكن في وقتها ، ولا تراعي حالة الحداد التي تعيشها بلاده مصر .

و ظهر لاعب ليفربول الإنكليزي مبتسماً في الصورة وهو الأمر الوحيد الذي أثار عليه القلائل.





لكن محمد صلاح كان قد غرّد يوم الحادثة ناعياً ضحايا القطار ومتمنياً الشفاء للمصابين.

لكن على ما يبدو أن هذا لم يشفع ليه عند عشاقه ، فانهالت عليه التعليقات المستنكرة





حادث محطة قطار رمسيس الذي وقع نهار الأربعاء في مصر والذي ذهب ضحيته ما يقارب 20 شخصاً ، كان حدثاِ مأساوياً شغل مواقع التواصل الاجتماعي لأيام .

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