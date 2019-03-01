عاجل

لعشاق الشوكولاته.. وظيفة الأحلام بانتظاركم في "كادبوري"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (insider)

إذا كنت من عشاق الشوكولاته ، ومن الذويقة ، عثرنا لك اليوم على وظيفة أحلامك .. الشوكولاته ستغرقك صباحاً ومساءاً .

فقد نشر موقع  Mondelez International، المختص بالوظائف فرصة عمل لا تفوت في شركة كادبوري ، المهمة الوحيدة فيها هي تذوق الشوكولاته.



وتبحث شركة كادبوري عن 4 أشخاص محترفين بتذوق الشوكولاته لاختبار المنتجات الجديدة قبل توزيعها على المتاجر في 150 دولة من حول العالم.



أما  دوام العمل فسيكون جزئياً، وسيحصل الموظفون على 14.32 دولاراً في الساعة، وسيعملون نحو 8 ساعات أسبوعياً، وذلك ضمن فريق عمل مكوّن من 12 شخصاً في المملكة المتحدة.

اقرأ أيضاً : 

إليك 12 وظيفة مريحة وذات رواتب خيالية 

10 وظائف برواتب تفوق 60 ألف دولار وبعيدة عن الضغوطات

#بريطانيا #شوكولاته #فرصة عمل #منوعات #تذوق #وظائف #عمل

كما يمكنكم متابعة بثنا المباشر على يوتيوب لمزيد من البرامج والنشرات‎

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

المستعرض لا يدعم تشغيل الفيديو

آخر الأخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتخزين معلومات على جهازك لتساعدنا على تحسين تجربة الاستخدام واختيار المحتوى والإعلانات التي تناسبك. تصفحك لهذا الموقع يقتضي موافقتك على تخزين هذه الملفات، طالع سياسة الخصوصية ...