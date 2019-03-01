لعشاق الشوكولاته.. وظيفة الأحلام بانتظاركم في "كادبوري"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (insider)

إذا كنت من عشاق الشوكولاته ، ومن الذويقة ، عثرنا لك اليوم على وظيفة أحلامك .. الشوكولاته ستغرقك صباحاً ومساءاً .

فقد نشر موقع Mondelez International، المختص بالوظائف فرصة عمل لا تفوت في شركة كادبوري ، المهمة الوحيدة فيها هي تذوق الشوكولاته.





وتبحث شركة كادبوري عن 4 أشخاص محترفين بتذوق الشوكولاته لاختبار المنتجات الجديدة قبل توزيعها على المتاجر في 150 دولة من حول العالم.





أما دوام العمل فسيكون جزئياً، وسيحصل الموظفون على 14.32 دولاراً في الساعة، وسيعملون نحو 8 ساعات أسبوعياً، وذلك ضمن فريق عمل مكوّن من 12 شخصاً في المملكة المتحدة.



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