شرطي شجاع ينقذ كلباً علق في الجليد (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قليلة هي القصص التي تصادفنا وترتقي فيها الإنسانية الى أعلى الدرجات. ففي موقف انساني لافت، جازف أحد رجال الشرطة من مقاطعة مونرو بولاية نيويورك الأمريكية بحياته في سبيل انقاذ كلب علق في الجليد.

هذا الحادث وقع ليلة 25 فبراير، بعد أن اتصل شخص مجهول بالشرطة وأبلغ عن كلب يحتضر بعد أن علق في الجليد. فما كان من رقيب الشرطة ترافيس غراي، الا التوجُّه وحيدا إلى موقع الحادث، ماشيا على طبقة رقيقة من الجليد، وهو يتحقق من قوة تحملها لثقله بقضيب معدني يحمله بيده.

ووفق الفيديو الذي نشرته صفحة شرطة مدينة أوغدن الرسمية في تويتر، والذي تم تصويره من خلال كاميرا مثبتة على بزة رقيب الشرطة، فقد جثم غراي على ركبتيه، وسحب الكلب من الماء المتجمد بيده اليسرى. وقال: "لقد تجمد الكلب بشدة من البرد وكان خائفا، لكنه سرعان ما استعاد وعيه".

وتعليقاً على الحادث، كتبت الصحفية، ويندي رايت، تحت الفيديو المنشور في تويتر أن "الكلب على قيد الحياة وبصحة جيدة".

مصدر الصورة: almrsal

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