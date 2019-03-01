رحلة جوية تفضح طيارا مزيفا بعد تزوير دام لسنوات طويلة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف تحقيق أجرته شركة طيران جنوب أفريقيا عن عملية تزوير، بطلها طيّار "مزيّف" يدعى وليام تشاندلر.

وفي التفاصيل، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإنّ "تشاندلر عمل مساعداً للطيار وفق أوراق مزوّرة، إذ انضمّ إلى الشركة عام 1994، وقد كشفت حقيقته بعد مناورة جريئة أجراها أثناء تحليقه فوق المجال الجوي السويسري خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".

وأوضحت الصحيفة أنّ "الرحلة بدأت من مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جنوب أفريقيا إلى مطار فرانكفورت، وقد جرت فوق سويسرا"، لافتة إلى أنّه "خلال تلك الرحلة، أسندت إلى تشاندلر مهام الإشراف على أدوات تحكم. وعندها، قام بحركات جوية غريبة لم تكن مفهومة لدى طاقم الطائرة. وبعد هبوط الطائرة، سُجّل في تقرير السلامة الخاص بالرحلة ما حصل، وقد فتح تحقيق في الأمر".

وأشارت "ميرور" إلى أنّ "تشاندلر طوال فترة عمله في الشركة، رفض ترقيته إلى منصب كابتن، كون ذلك يتطلب تقديم شهادات علمية موثقة، علماً أن جميع زملائه الذين انضموا إلى العمل معه تمّت ترقيتهم في العام 2005".

وإثر اكتشاف أمر شهادته المزوّرة، عمد تشاندلر إلى تقديم استقالته، في حين أن الشركة ادعت عليه بتهمة التحايل وجني أرباح مالية من وراء ذلك. وفي هذا الإطار، أكد المتحدث باسم هيئة الطيران المدني كابيلو ليدوابا، أن "الهيئة التنظيمية تعمل مع نظيرتها في ألمانيا للحصول على مزيد من التفاصيل والتوضيحات حول الحادثة التي تسببت بافتضاح أمر تشاندلر"، وقال: "نطالع القضية باهتمام حيث أنها قد تمكننا من تحديد أي ثغرات موجودة حالياً بنظام الطيران الجنوب أفريقي، وللمحافظة على سمعة شهادات الطيران الصادرة عن الدولة".

(وليام تشاندلر -news24 )

(وليام تشاندلر - mg.co.za)

مصدر الصورة: mg.co.za

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