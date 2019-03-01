خبر سار لمحبي القراءة.. 10 آلاف كتاب بإنتظاركم!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصبح بامكان عشاق القراءة والمطالعة الولوج الى أكثر من 10 آلاف كتاب تقدمها لهم "المجموعات العربية على الإنترنت"، كما أنها تعمل على إصدار نسخ رقمية من 23 ألف كتاب.

وتتنوع حقول واختصاصات ومواضيع هذه الكُتب، فإلى جانب الأدب، الفلسفة، القانون، الدين، تتضمن عدد كبير من النطاقات العامة.

وتعمل هذه المكتبة بإدارة وإشراف كل من جامعة نيويورك في أبوظبي وجامعة نيويورك في نيويورك. كما تشترك بها كل من جامعات برنستون وكورنيل وكولومبيا والأميركيتان في القاهرة وفي بيروت، والأرشيف الوطني الإماراتي، حيث تم جمع هذه الكتب من قبل متخصصين من تلك الجامعات.

وبحسب الموقع الرسمي للمكتبة، فإن "جميع العناوين المختارة لهذا المشروع، من جامعة نيويورك وشركائها، هي خارجة عن حقوق الطبع والنشر".

مصدر الصورة: mawdoo3.com

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