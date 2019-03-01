الجري هو الطريقة الأسوء للحصول على جسم رياضي!

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الجري هو وسيلة لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ، لكنه أصبح من أكثر التمرينات شعبية بعد المشي.

كما نعلم جميعًا ، فإن الجسم القوي هو الطريقة الأولى لمنع الإصابات، وزيادة التمثيل الغذائي، وحرق الدهون، والبقاء متحركًا.

يعتبر مدرب القوة ومالك شركة بويس لأنظمة التدريب في تورنتو لي بويس أن هناك سببين رئيسيين وراء قيام الناس برياضة الجري، والسبب الأساسي الذي يدفع الناس الى ذلك هو خسارة الدهون، ولكن في هذه الحالة يصبح الجري اختيارا سيئا.

فقد أثبتت الدراسات أن التدريب أكثر فعالية من الجري في استهداف دهون البطن وخلق بيئة هرمونية جيدة لفقدان الدهون ، مما يعني حساسية أفضل للأنسولين ، وأقل من هورمون الإجهاد الكورتيزول ، والمزيد من هرمون النمو هرمون تستوستيرون. كما أن ثمة نتبجة أخرى للجري وهو تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

كما أن الجري يجعل الانسان يتنفس بصعوبة ، لكن هناك طرق أخرى للقيام بذلك. إن كان مجرد حب للجري ولا تريد التخلي عنه؟ هذا رائع ، فقط افعله بشكل أسرع. يقول بويس "الشخص العادي لديه الكثير من عدم التوازن في العضلات ، حيث تكون العضلات على أحد جانبي المفصل أضعف من العضلات على الجانب الآخر من المفصل ".

أما دين سومرست ، وهو متخصص و فيزيولوجي تمارين رياضية وطبيب متخصص في علم الحركة ومقره في ألبرتا بكندا، فيقول: "إن فوائد إنتاج الحد الأقصى من إنتاج العمل، أو فقدان الدهون ، أو تطوير القوة هي في الواقع أقل من عمل العداء.''

كما يظن سومرست أنه في حين أن التدريب عالي الكثافة سيحرق سعرات حرارية أكثر بعد التمرين ، فقد تحرق سعرات حرارية أكثر أثناء الجري المستمر لأن هذه الأنواع من التدريبات تميل إلى أن تدوم لفترة أطول. في عقله ، تكمن الفائدة الجديرة بالاهتمام من التمارين عالية الكثافة في الفوائد الهرمونية. ويضيف: "زيادة السرعة تزيد من هرمون التستوستيرون ، وهرمون النمو ، وإنتاج هرمون الغدة الدرقية مقارنة مع أمراض القلب المستقرة". أول هرمونين لهما تأثير قوي على فقدان الدهون وكسب العضلات.

ويُضيف سومرست: "إذا كنت لا تحب الركض ، فلن تضطر إلى القيام بذلك للحصول على فوائد القلب التي تحتاجها". "يمكنك استخدام مقياس ergometer للتجديف ، أو التأرجح في قارورة ، أو ركوب دراجة صلبة." والنتيجة هي أنك ستحصل على وضع أفضل ، وقلب أقوى ، وصحة أكثر.

ولكن إذا كان الجري هو الحياة ، اذا قم بالجري. لكن كما قال بويس ، "يجب أن تعمل وكأن تدريب القوة هو الطبق الرئيسي والجري كطبق جانبي." لذا إذا ركضت لمدة 20 أو 30 دقيقة ، قم بموازاة ذلك مع 30 إلى 40 دقيقة من تدريب القوة أولاً. سوف تحرق المزيد من الدهون ، وتحسن صحة قلبك ، وتحظى بحركة أفضل ، وتوازن ، ومرونة على طول الطريق إلى الشيخوخة.

مصدر الصورة: mawdoo3

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