للآباء.. لا تبقوا أبواب غرف أطفالكم مفتوحة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

دعت هيئة إطفاء أمريكية في ولاية نيويورك في منشورٍ لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، الآباء لإغلاق أبواب غرف الأطفال أثناء نومهم، لما في ذلك من أهمية كبرى، تتمثل في تقليل الأضرار في حال حدوث أي حريق".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن الهيئة قولها أنّ "إغلاق الأبواب أثناء النوم أمرٌ لا بدّ منه، وهو يحقق فوائد كبيرة في حال حصول كارثة".

ونشرت الهيئة صورة لباب غرفة في أحد المنازل التي شبّت فيه النيران، لافتةً إلى أنه "بعد انتهاء عملية الإخماد بدا وكأنّ الباب لعب دور حائط صد في وجه النار، فتضرر من الخارج بشكل لافت بينما كانت الجهة الأخرى من الباب داخل الغرفة محمية من الحريق".

وأكّدت الهيئة أنّ "سكان البيت نجوا من الكارثة لحسن الحظ"، موضحة أنّ "كل شخص تواجد داخل الغرفة المغلقة، كان في مأمنٍ من الحريق".

وذكرت الهيئة بضرورة تركيب أجهزة استشعار الحرائق في كافة أرجاء البيت، إلى جانب تفقد كل ما يمكن أن يسبب إشتعالاً لاسيما مواسير الغاز.

مصدر الصورة: live5news

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