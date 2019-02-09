حادثة غريبة.. نمر يقتل زوجته في أول لقاء عاطفي لهما!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في حادثة غريبة، قضت أنثى نمر تدعى "ميلاتي" بعدما انقضّ عليها زوجها الجديد النمر "عاصم"، داخل حديقة حيوان في لندن، يوم الجمعة الماضي.

ووفقاً للتفاصيل التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ "ميلاتي البالغة من العمر 10 سنوات، ماتت في أول لقاء عاطفي مع عاصم البالغ من العمر 7 سنوات، بعدما تمّ استقدامه من الدنمارك الشهر الماضي".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "الحديقة وضعت قفصَي ميلاتي وعاصم إلى جوار بعضهما البعض لمدة 10 أيام ليتعارفا، لكن لقاءهما الأول سرعان ما تحوّل إلى تفاعل شديد العنف، أدّى إلى وفاة ميلاتي بعد تعرضها لهجوم قاتلٍ من عاصم".

وفي تلك اللحظات، حاول موظفو الحديقة التدخل لإنقاذ الموقف عبر استخدام أصوات صاخبة وأجهزة إنذار، لكنّ ذلك لم يفِ بالغرض.

وفي بيانٍ لها، تحدّت إدارة الحديقة عن لحظة فتح بابي القفصين للمرة الأولى، وكيف أخذ النمران وقتهما الكافي للتعرف على رائحة أحدهما الآخر، وكيف كان القلق يسيطر عليهما في بداية اللقاء.

ولفتت الإدارة إلى أنّ "الخبراء لم يتوقعوا سرعة التغير في مسار الأحداث، وحلقة العنف التي دارت بين الطرفين".

وحالياً، فإنّ النمر عاصم يخضع للرعاية اللازمة، وقد أكّد الخبراء أنّه "نَمِر وسيم وواثق من نفسه ومتوقّد العاطفة تجاه الإناث". أمّا النمرة ميلاتي، فقد أنجبت شبلين توأمين من النمور عام 2016 في حديقة حيوان لندن.

مصدر الصورة: TheThings

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