لا ألعاب في وجبات هابي ميل ماكدونالدز.. ماهي الهدية القادمة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( فيستي )

ضمن سعي شركة "ماكدونالدز" لبناء علاقة جيدة مع المجتمع قررت اتباع سياسة جديدة في بيع منتجاتها لتشجيع زبائنها من الأطفال على القراءة.

"ماكدونالدز" تنوي استبدال الألعاب الموجودة في وجبات "Happy Meal"، التي غالبا ما يشتريها الناس لأطفالهم، بالكتب أو قصص الأطفال، ما سيوفر فرصة إضافية لحث زبائنها الصغار على القراءة.

الفكرة بدأت بالتطبيق في جميع فروعها بنيوزيلندا، وتطمح حاليا لبيع 800 ألف كتاب هناك كما أوضح القائمون على المشروع .

يذكر أن هذه الطريقة جربت العام الفائت في بعض الفروع الموجودة في بريطانيا، وباعت نحو 14 مليون كتاب، لذا ينوي خبراء التسويق فيها اعتماد الفكرة في العديد من البلدان، اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري.

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