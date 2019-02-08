قبل الأناقة.. اختر الراحة.. 10 نصائح لاختيار الحذاء المثالي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( @QallwDalldotcom )

ليس من السهل دوماً إيجاد الحذاء المثالي ، المريح والعملي وذي المظهر الأنيق ، لكن عليك دوماً أن تضع في حسبانك ، أن راحة قدمك يجب أن تتقدم على كل العوامل الأخرى ، فالحذاء غير المناسب قد يتسبب لك بمشاكل صحية في قدمك ، قد تؤثر على جسمك بالكامل ..كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية قدمت 10 نصائح مهمة ينبغي الانتباه إليها قبل شراء حذاء ، سنقدمها لكم

1- اختر وقت الظهيرة للتسوق

تسوق للحذاء خلال فترة ما بعد الظهيرة، ففي تلك الفترة تتمدد قدماك بشكل طبيعي مع المشي طوال اليوم فيسهل عليك شراء الحذاء المناسب.

2- حدد مقاسك بدقة

حدد مقاس قدمك جيدا، ويمكنك الاستعانة بالورق المقوى لصنع هيكل لقدمك تقيس عليه أي حذاء تنتوي شراءه، فإن كان الحذاء أطول أو أقصر من الهيكل فلا تجربه.



3- لا تنخدع بالإعلانات

لا تدع إعلانات شركات الأحذية تؤثر عليك، فقياسات الأحذية تختلف من شركة إلى أخرى، عليك فقط الثقة بتجربتك الخاصة لأي حذاء بغض النظر عن شكله ولونه والوصف المكتوب عنه في المتجر.



4- قس الحذاء بقدميك الاثنتين

اطلب من أحد موظفي متجر الأحذية قياس كل قدم من قدميك على حدة، فمقاس القدمين يتغير مع تقدم العمر، وإن كانت لديك قدم أكبر قياسا عن الأخرى، اختر حذاء يتناسب مع القدم الأطول.

5- خذ وقتك بتجربة الحذاء

بعد تجربة الحذاء الجديد قف وأنت مرتديه، واضغط بلطف على مقدمة الحذاء لتتأكد من وجود فراغ بحجم نصف بوصة بين أطول إصبع لديك ونهاية الحذاء، فهذا الفراغ الصغير سيوفر لك مساحة كافية لتمدد أصابع قدمك أثناء المشي، وتأكد من أن أصابعك تستطيع التحرك بسهولة

6-امش قليلا في الحذاء الجديد

امش قليلا في الحذاء لتحديد كيف تشعر قدماك فيه، وهل هناك مساحة كافية لتحريك أصابعك؟ وهل تشعر بالراحة وأنت ترتديه؟

7- اختر جوربا مناسبا

ارتد نفس النوع من الجوارب التي ستعتمدها مع الحذاء الجديد.

8- عرض قدميك مهم

انتبه إلى قياس عرض قدميك وليس فقط طولهما، إن شعرت أن قدمك تشعر بالاختناق في الحذاء فاسأل الموظف عن حجم أكثر اتساعا وليس أكثر طولا، فشراء الأحذية بمقاس أكبر لن يحل المشكلة.

9- افحص أسفل الحذاء

افحص أسفل الحذاء لتتأكد هل هو قوي كفاية للحماية ضد الأشياء الحادة؟

10- افحص باطن الحذاء

تحسس الجزء الداخلي من الحذاء لمعرفة هل يحتوي على أي مواد أو طبقات قد تزعج قدمك.



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