هل تؤمن بالطب البديل؟ تجارب وقصص في سؤال تفاعلي..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الطب البديل ، أو الطب الشعبي بين العلم والخرافات ، بين الصحيح والكذب ، بين المؤيد والمعارض ؛ موضوع شائك لا يتوقف الجدال فيه ..

أحبت الدكتورة عبير مذيعة أخبار الآن تناول هذا الموضوع مع متابعي صفحة أخبار الآن على فيسبوك في بث مباشر امتد نصف ساعة كاملة .

وبسؤال هل تؤمن بالطب البديل بدأت الدكتورة عبير النقاش ، ولقيت تفاعلاً كبيراً إذ تمت مشاهدة البث من قبل أكثر من 6700 متابع ، وعلق عليه أكثر من 350 شخص وجمع قرابة ال250 إعجاب .

الدكتور محمد Dr-Mohammed Hilles شارك برأيه في البث بتعليق " الطب البديل ممكن ان نأخذ به ولكن بمراكز معتمده من وزاره الصحة

بعض المراكز توصف اعشاب تأتي بنتائج كارثيه"

أما متابع أخبار الآن طارق Tarek Tarek ·فشارك تجربته مع الطب البديل ، وقال " انا مريض بفتق في غضروف الفقرات حاولت بالطب البديل لكن لا جدوى ادعولي بالشفاء"

بينما بسمة الامل المتحقق تؤيد الطب البديل وشاركت تجربة صديقتها بتعليق " اجل الطب البديل مضمون كانت هناك لي صديقة مريضة بمرض السرطان و شفيت باذن الله و كانت تدوي عند طبيبة الطب البديل من الجزائر"

AymAn Almahmoodi الصيدلي أيمن من مصر شارك رأيه أيضاً وتجربته ،وقال " الطب البديل حاجهروعة ومفيده لكل اعضاء انا دكتور صيدلاني واستخدمه وهو مفيد جداً"

بينما حمزة بن جدو يرى بأن الطب البديل فقد أهليته وعلق " الطب البديل غابت عنه المصداقية و أصبح مجرد سلعة مدفوعة "

أما خالد ابو الوليد · فيؤيد الطب البديل بعد تجربه وقال " انا جربت انقراص الفقرات والحمدلله كنت احتاج الئ عمليه والحمدلله بالطب البديل مشا الحال"

Nounou Nana ·نورهان من الجزائر علقت " نا جربت الطب البديل شفيت من الحساسية .هوالرجوع إلى الطبيعة و الأصل لكن نتائجه تظهر بعد فترة طويلة.لابد من الصبر"

وأشادت هند ال سهيل الامارتية · أيضاً بالطب بالبديل وعلقت "لمتخصصين في الطب البديل يتعاملون مع المريض كوحدة واحدة ولا يتعاملون مع الجزء المصاب فقط فعقل الإنسان وجسمه وروحه منظومة واحدة متكاملة."

والطب البديل هو طبٌّ لا يتم تعلّمهُ ضمن الطّبّ التّقليدي، بل يقومُ على أسسٍ تاريخيّةٍ قديمةٍ وتجاربَ مختلفةٍ في العلاجِ دونَ بنائِها على أساسٍ علمي مدّرس، فيستخدمُ الطّبُّ البديلُ في الكثيرِ من الشّعوبِ وخاصّةً الشّعوبِ غيرِ المتقدمةٍ، فيتم استخدامُ الطّبِ البديلِ كطبٍ أولي



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