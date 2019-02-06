طائرة أم ليموزين؟ شاهد روعة هذه السيارة بقيمة 5 ملايين $!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (لايف رو)

طائرة، ولكنها تسير في الشوارع، مرخصة، ومذهلة والأكثر إذهالاً هو سعرها الباهظ الذي وصل لـ 5 ملايين دولار.

هذه المركبة ذات الجناحين العملاقة هي نتاج عمل بدأ في العام 2006 , وانتهى العام الماضي فقط .. يعرفها مصنعوها بأنها سيارة ليموزين فاخرة .

المطوران هما دان هاريز وفرانك دي أنجيلو. عملا على مدى سنوات، على انتزاع عدة أجزاء من هيكل الطائرة وتحويلها إلى سيارة كبيرة فاخرة مخصصة لنقل المشاهير ورجال الأعمال.

ويبلغ طول المركبة 13 مترا، وزودت بعجلات بمقاس 28 إنشا، وقمرة كبيرة تحوي مختلف وسائل الرفاهية كالمقاعد الجلدية المريحة والشاشات وأحدث أنظمة المالتيميديا ومكبرات الصوت، أما سرعة حركتها على الطرقات فتصل إلى 160 كلم/ ساعة.

مصدر الصور : ميرور

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