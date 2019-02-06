تعرف على أغرب أسماء الفلفل الحار في العالم العربي!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

ضمن سلسلة " ما اسمه في بلدك " أطلقت صفحة أخبار الآن على فيسبوك سؤالاً تفاعلياً جديداً حول اسم الفلفل الأحمر الحار في المناطق التي يتواجد فيها المتابعون .

ولأن العالم العربي كبير وشاسع وتخلتلف فيه اللهجات ، خرج من السؤال أغرب الأسماء ، التي ربما لا تكون مألوفة عند البعض .

المنشور وحدة حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين ، فقد تجاوز عدد الإعجابات الـ15 الف إعجاب ، بينما أعيد نشره أكثر 59 مرة , أما التعليقات فتجاوزت الـ2200 تعليق . معظمها كانت تعلق على أنه ما كان يهدد به الأطفال الصغار إذا ما أساؤوا الأدب .

Boubaker Barir من الجزائر شاركت اسمه في بلادها وعلقت " ناس كل تسمي فيه باسمو الاصلي غير في وحد لبلاد يعيطولو "العبيد" مافهمتش دوكا هذا بنادم الي سماه ولا واش"

أما Rachid Nouasria وأيضاً من الجزائر ولكن من منطقة أخرى علق باسم مختلف " حنا نسموه فلفل قناوة في الجزائر العاصمة، في الحقيقة لا يستعمل في الطبخ فقط، يستعمل في معاقبة الاطفال بوضعه في الفم و العين حتى تتبدل خليقتو، يستعمل لطرد الضيوف الطفيليين، و الاسوأ انه يستعمل في المزاح "

أما Akram Al-alimi من اليمن فشارك اسمها الغريب في بلاده وعلق " بسباس في اليمن "

و Sila Sila من سوريا علقت " فلفل احمر، وله عدت وظائف ابرزها تهديد الاطفال لما يساووو شي مش منيح ."

أما من المغرب فعلق Tähãr Fíløzôf "شكون يعرف بلي نسموها ساسافيندا في دزاير (الغرب)"

ومن المغرب أيضاً علق Simo Jtiwi " اسمها في المغريب سودانيا الفلفة حارة وسميتها الحرور هههه وسميتها المزاود وسميتها شونيا اليبسا"



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