10 صور لحيواناتٍ تخطف القلوب والأنظار.. هنا البراءة!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يهوى الكثيرون تربية الحيوانات، إذ يعتبرون ذلك مصدراً أساسياً للسعادة. فالعديد من الأشخاص يأخذون كلابهم أو قططهم في كل رحلاتهم وجولاتهم. بالنسبة للبعض، فإنّ الحيوان هو الرفيق الدائم الذي لا يمكن مفارقته.

وغالباً ما يتم تربية حيوانات ولدوا بشكلٍ غير مكتمل. ولكنّ ذلك، لم يمنع من ظهورهم بشكلٍ رائع وبريئ، حتى لو كانت لديهم مشكلة خلقية.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "برايت سايد" مجموعة من الصورة لعددٍ من هذه الحيوانات، من خلالها سترى البراءة والجمال:

1- الكلب الذي ولد بدون أقدام أمامية.. إنه الكلب القوي والمنتصر للحياة

2- الكلب الذي يظهر الخوف عليه، ولكن الحقيقة غير ذلك

3- القطة السوداء - الشقراء

4- القط بعين واحدة: المراقبة مستمرة

5- القط الذي يشبه كائن الفضاء

6- العيون الملونة

7- الكلب المبتسم

8- القط الحزين

9- الكلب الغاضب.. صاحب العيون الصفراء

10 - البسمة الرائعة التي تذيب القلوب

مصدر الصور: برايت سايد

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