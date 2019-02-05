فنانة تعترف: لم اغسل شعري لـ20 عاماً! (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تتميز فنانة بريطانية تدعى فرانكي كلوني (32 عاماً) بشعرها الطويل الذي يبلغ حوالى مترين. إلّا أنّ المفاجأة تكمن في أنّ كلوني لم تعمد إلى قصّ شعرها أبداً، في حين أنّها لم تغسله لمدة 20 عاماً، على حدّ قولها.

ووفقاً لموقع "أوديتي سنترال" الالكتروني، فإنّ "كلوني توقفت عن قص شعرها وهي في السادسة من عمرها، وعندما بلغت 13 عاماً، وصل شعرها إلى خصرها".

وأوضح الموقع أنّ "الفنانة تكره استخدام الشامبو والبلسم اللذين كانا سبباً في جفاف شعرها، قبل أن تتوقف عن غسله تماماً".

وفي تصريح لها، قالت كلوني: "كان شعري دهنياً جداً، وعانيت في الأشهر القليلة الأولى بعد التوقف عن غسله من الحكة في فروة الرأس، لكنني مع الوقت تخلصت من كل هذه المشاكل". وأكّدت كلوني "عدم استخدامها لأي منتجات لتقوية شعرها، وكل ما تقوم به هو تمشيطه كل يوم".

وكشفت كلوني أنّ "فكرة إطالة شعرها وعدم غسله طيلة هذه الفترة كانت فكرة أحد أصدقاء والدتها"، وقالت: "يعتقد الناس أني أستغرق وقتاً طويلاً في تصفيفه، لكن هذا غير صحيح. لقد اعتدت على ذلك".

أما عن دوره في إعاقة حركتها بسبب طوله، فقد أشارت كلوني إلى أنّها "تعمل على تجديل شعرها، الأمر الذي يستغرق حوالى ساعة كاملة، ويساعدها في ذلك أحد الأصدقاء".

مصدر الصور: dailymail

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