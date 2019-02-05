شبكة أمريكية تتعاون مع بيضة أنستغرام للتوعية بالصحة العقلية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



ظهرت "البيضة"، التي حطمت الرقم القياسي على موقع الصور "إنستغرام" Instagram بـ52 مليون إعجاب، في إعلان تلفزيوني للتوعية بأهمية الصحة العقلية والنفسية، خصوصا عند التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.

وتعاونت شبكة "هولو" التلفزيونية الأمريكية مع المسؤول عن حساب البيضة، الذي يتابعه 10 ملايين مستخدم، لبث الإعلان خلال الفقرة الدعائية بين أشواط المباراة النهائية لكأس كرة القدم الأمريكية، التي تعد إحدى أكثر الفعاليات مشاهدة في الولايات المتحدة.

وتظهر البيضة في الإعلان تقول: "مؤخرا بدأت في التصدع، ضغط وسائل التواصل الاجتماعي ينال مني"، وذلك قبل أن تتكسر البيضة لتظهر خاوية من الداخل.

وتستمر البيضة قائلة: "إذا كنت تعاني، تحدث إلى شخص ما"، ثم تكتمل البيضة مرة أخرى وتعود قطعة واحدة ويظهر رابط إلكتروني لموقع الصحة العقلية الرسمي في الولايات المتحدة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" كشفت عن هوية القائم على حساب البيضة، وهو كريس جودفري البالغ من العمر 29 عاما ويعمل منفذ إعلانات في لندن، ويشاركه في إدارة الحساب اثنان من أصدقائه؛ أليسا خان ويلان وسي. جي. براون، حيث صنعوا البيضة المعروفة باسم "يوجين" والتي حصلت على مكان في موسوعة جينيس كأكثر صورة إعجابا على أنستقرام.

photo source: getty images - Anadolu

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