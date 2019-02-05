سكان برج احتُجزوا في منازلهم لـ5 أسابيع.. ما السبب؟

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشف موقع "ليفربول إيكو" البريطاني أنّ "سكان برج ديلكروفت السكاني الكائن في منطقة وولتون في مدينة ليفربول، اضطروا للبقاء في شققهم على مدى 5 أسابيع".

ولفت الموقع إلى أنّ "أحد المصاعد في المبنى المؤلف من 15 طابقاً، تعطل منذ ليلة رأس السنة الجديدة"، موضحاً أنّ "سكان الأدوار العليا وخصوصاً من كبار السن والعجزة، يعتمدون على جيرانهم الأصغر سناً لتوفير احتياجاتهم اليومية خصوصاً المواد الغذائية، نظراً لقدرتهم على استخدام السلالم".

فمن جهته، روى الشاب كريس فالون الذي يقطن مع والدته في هذا البرج تجربته مع هذا الأمر، مشيراً إلى أنه "يستخدم السلالم للصعود والنزول إلى المنزل، كما أنه يساعد جيرانه في الحصول على احتياجاتهم". وأوضح فالون أنّ "هناك جيراناً آخرين يقدمون المساعدة لأولئك العاجزين في الأدوار العليا ذات الأرقام الفردية، مثل الطابق 13، نظراً لعجزهم عن استخدام السلالم".

بدورها، أعلنت "غينيس بارتنرشيب"، الشركة المعنية بإدارة البرج السكني، عن وجود مشكلة في المصعد منذ بداية العام الجاري، معربة عن اعتذارها على هذه المشكلة، مؤكدة أنّها ستحلّ اليوم الثلاثاء.

مصدر الصورة: MSN.com

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