بينها التثاؤب.. 5 ظواهر عجز العلماء عن تفسيرها

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كثيرة هي الظواهر الطبيعية التي لم يتمكّن الإنسان من كشف لغزها، وبقيت في إطار الأسرار التي ما زالت تحيّر العلماء حتى الآن.

فما هي أبرز هذه الظواهر؟

1- التثاؤب

التثاؤب هو فعل نقوم به في الغالب يومياً، ويعتقد بعض العلماء أنه ينظم حرارة الجسم فيبرد الدماغ. ورغم هذا الإعتقاد، فإنّ وظيفته البيولوجية الحقيقة ليست واضحة حتى الآن. ففي العام 2015، نشرت مجة "كوغنيتيف برين ريسيرش" المتخصصة دراسة في أبحاث الدماغ المعرفي، ولفتت إلى أن "الشبكات المسؤولة عن التعاطف والمهارات الاجتماعية في المخ تنشط عندما نرى أحداً يتثاءب".

2- فطر لا ينبت إلى في تكساس واليابان

ينبت الفطر المعروف بـ "كوريواكتس غيستر" فقط في ولاية تكساس واليابان الواقعتين على خط عرضٍ واحد. وحتى الآن، لم يتمكّن العلماء من معرفة الأسباب وراء هذا الأمر.

3- المادة المظلمة

يشير العلماء إلى أنّ "هذه المادة تتكون من بروتونات ونيوترونات وإلكترونات". لكن تركيبة المادة المظلمة، التي يُعتقد أن معظم الكون يتكون منها، ما تزال لغزاً.

وفي العام 2016، كشفت إحدى الدراسات أنّ "المادة المظلمة ربما تكونت من ثقوب سوداء بدائية".

4- خرخرة القطط

حتى الآن، لم يتمكّن العلماء من حلّ لغز خرخرة القطط. الإعتقاد حالياً هو أنّ العضلات حول حنجرة القطة تنقبض، فتحدث اهتزازاً يصدر هذا الصوت التقليدي. إلى ذلك، تقول إحدى الفرضيات إن صوت الخرخرة يعزز نمو العظام عند القطط، لأن تردد الاهتزاز يؤدي إلى تصلب العظام استجابة للضغط.

5- الإشارات المبهمة من الفضاء كل ثانية للبشر

يعتقد العلماء أنّ الفضاء يرسل إشارات لاسلكية في كل ثانية تقريباً للبشر على الأرض. وبحسب الباحثين، فإن الدفقات الإشعاعية السريعة تحدث في فترات وجيزة، وهي عبارة عن انبعاثات باهرة من الإشارات اللاسلكية التي تطلق طاقة تكفي 500 مليوناً من الشموس.

وحتى الآن، لم يتمكّن العلماء من تحديد سوى 30 من هذه الدفقات.

مصدر الصورة: Flipboard

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