أستراليا.. الفرح يغمر طفلاً يرقص تحت المطر مع عائلته (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لعائلة جلس أفرادها وسط إحدى الشوارع في مدينة ماونت لو بمقطاعة تاونسفيل في ولاية كوينزلاند - أستراليا، وذلك في ظل الفيضانات التي تشكلت بفعل الأمطار الموسمية والمياه التي غمرت المنطقة.

وأظهر الفيديو الذي التقطته سيدة في المكان، طفلاً صغيراً يرقص تحت المطر، فيما راح أفراد العائلة المكونة من الزوج مع شقيقته إلى جانب أقرباء زوجته، في التصفيق للطفل.

وكانت ولاية كوينزلاند شهدت فيضانات ضخمة هدّدت آلاف المنازل. واضطر أكثر من 1100 شخص على ترك منازلهم، بعدما فتحت السلطات بوابات سد، مما أطلق قرابة 1900 متر مكعب من المياه بالثانية، في أعقاب أيام من هطول أمطار غزيرة ملأت الخزانات وفاضت.

وكشف مكتب الأرصاد الجوية أنّ "منسوب مياه الأمطار بلغ 1.16 متر في أنحاء تاونسفيل ومن المتوقع أن تسقط 100 ملليمتر أخرى من الأمطار على المنطقة"، محذراً من "تدفقات سريعة وعالية وخطيرة على طول نهر روس بعد فتح بوابات الفيضانات بالكامل في سد على النهر".

مصدر الصورة: تويتر

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