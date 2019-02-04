بالنسبة للمرأة.. هذا ما تعنيه لحية الرجل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت نتائج دراسة جديدة أنّ "النساء يفضلن الرجال ذوي اللحية، التي ربما تكون أكثر جاذبية بالنسبة للواتي يفكرن في علاقات طويلة الأمد"، موضحة أنّ "اللحية الكثيفة توفر الحماية من أشعة الشمس الضارة فوق البنفسجية، وتحجب حوالى 90% إلى 95% من هذه الأشعة".

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فقد أتت نتائج هذه الدراسة بعدما أجرت مجلة علم الأحياء التطوري اختباراً لمجموعة من النساء خلال العام الماضي 2018. ويقوم هذا الإختبار على تقييم النساء لرجال خضعوا لجلسات تصوير بدون لحى، وبعد 5 و10 أيام على التوالي من نمو اللحية، ثمّ بعد 4 أسابيع.

وبناءً على هذا الإختبار، فقد تبيّن أنّ النساء اعتبرن أنّ الرجل الذي لديه لحية، هو أكثر جاذبية، ما يعني أنّها تشكل عنصراً أساسياً في اختيار المرأة لشريك حياتها.

مصدر الصورة: Ties

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