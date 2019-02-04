"الأمومة" تدفع أنثى دلفين لحمل مولودها الميت على ظهرها!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً لأنثى دلفين، حملت مولودها على ظهرها لمدة 3 أيام رغم نفوقه، في سواحل نيوزيلندا.

ووفقاً للوزارة المكلفة بحماية الطبيعة والبيئة في نيوزيلندا، فإنّ "الدلفين هذه قد تكون هي الأم للمولود الميت، إذ عبّرت عن شعور الأمومة العميق الذي تتميز به الثدييات البحرية".

ولفتت الوزارة إلى أنّ "الدلفين هذه تنتمي إلى الأنف القاروري، وهي لم تتخلّ عن ابنها بسرعة"، موضحة أنّ "المولود سقط عن أمه مرّات عديدة، الامر الذي دفع بالأخيرة إلى الإبطاء من حركتها، ما أدى إلى تخلفها عن مجموعتها".

مصدر الصورة: تويتر- ‏@docgovtnz

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