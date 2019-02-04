إحصاءات منصات التواصل الاجتماعي صدرت.. فمن المتصدر؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سيدتي)

مؤخراً باتت مواقع التواصل الاجتماعي سوقاً تنافسية حقيقة ، بعدد المستخدمين واهتماماتهم وأعمارهم، وتصدر منصات التواصل الاجتماعي إحصاءات مستمرة حول اهتمامات متابعيها، وأعمارهم، وجنسياتهم، وأكثر المشاهير متابعةً وتأثيراً.



وفي آخر إحصائية، تصدَّر "فيسبوك" منصات التواصل الاجتماعي من حيث الاستخدام، فيما حلَّت السعودية أولاً كأكثر الدول استخدماً لمنصة "تويتر"، ومن أكثر الدول نشاطاً في منصتَي "إنستغرام" و"سناب شات" عربياً.

إليكم الإحصاءات الكاملة حول اهتمامات المتفاعلين في مواقع التواصل الاجتماعي:



تويتر



1- الموضة: اهتم بها ستة ملايين مستخدم.

2- الموسيقى: اهتم بها خمسة ملايين مستخدم.

3- الألعاب، واللياقة البدنية، والسفر: اهتم بكل اختصاص مليون مستخدم.

4- الطعام: اهتم بها ٧٥٥ ألف مستخدم.



إنستغرام



1- اللياقة البدنية: اهتم بها ستة ملايين مستخدم.

2- الطعام: اهتم بها 5.6 مليون مستخدم.

3- السفر: اهتم به ٥.١ مليون مستخدم.

4- الموضة: اهتم بها ٤.٦ مليون مستخدم.

5- الألعاب: اهتم بها ٤.٤ مليون مستخدم.

6- التسوق: اهتم به أربعة ملايين مستخدم.

7- الموسيقى: اهتم بها ٣.٩ مليون مستخدم.

8- متابعة الأخبار: اهتم بها ١.٩ مليون مستخدم.



سناب شات



1- الرياضة: اهتم بها ٥.١ مليون مستخدم.

2- متابعة الأخبار: اهتم بها ٣.٦ مليون مستخدم.

3- الموضة: اهتم بها ٣.٢ مليون مستخدم.

4- الألعاب: اهتم بها ٢.٨ مليون مستخدم.

5- الطعام: اهتم به ٢.٢ مليون مستخدم.

6- السفر، واللياقة البدنية: اهتم بهما ١.٥ مليون مستخدم.

7- التسوق: اهتم به ١.٤ مليون مستخدم.



فيسبوك



١- الألعاب: اهتم بها تسعة ملايين مستخدم.

٢- التسوق: اهتم به ٨.٦ مليون مستخدم.

٣- الموسيقى: اهتم بها ٥.٣ مليون مستخدم.

٤- متابعة الأخبار: اهتم بها ٥.٢ مليون مستخدم.

٥- الطعام: اهتم به ٤.٩ مليون مستخدم.

٦- اللياقة البدنية: اهتم بها ٣.٣ مليون مستخدم.

٧- السفر: اهتم به ٢.٧ مليون مستخدم.

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