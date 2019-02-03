ما يوضع ومالا يوضع في الثلاجة.. سؤال أثار الجدل على فيسبوك!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

قبل أيام نشر موقع أخبار الآن موضوعاً توعويا حول ما يصلح وما لا يصلح أن يوضع في ثلاجة المطبخ ، الموضوع فور نشره على صفحة أخبار الآن على فيسبوك لقي تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين ، الذين شاركوا رأيهم وما اعتادوا وضعه في الثلاجة ، ومنهم من أخذ الموضوع إلى منحى فيه الكثير من الطرافة .

المنتشور جمع أكثر من 8.8 الف إعجاب وأعيد نشره أكثر من ألف مرة ، كما علق عليه أكثر من 370 شخص .

أم ياسين من الجزائر علقت ساخرة من تردي الأوضاع الاقتصادية ، وقالت "ثلاجتنا في الصيف الماء باش يبرد وفي الشتاء تأخذ إجازة ".

بينما Asma Bouakaz Mimosas D'or شارك ما تقول بأنه موجود في ثلاجة كل بيت عربي " الثلاجة شيء زايد نطيشوها خير يشوفو انصاص حبات القارص وطناجر ومعاهم شموع ودواوات وكي تبقى حاجة نديروها في طبسي باه منغسلوهش "

أما Maya Mayassine فشاركت خبراتها المنزلية وأهدت المتابعين بعض النصائح لحفظ الطعام داخل الثلاجة بتعليق " البطاطا و البصلة الثوم جميعهم حطيتهم في الثلاجة و الفواكه في الشتاء تاني مانحطهمش نحطهم في الكورباي و المرق نحطو عادي و السمك نحطو في علبة و نقفل عليه"

Jina M'heart Assma علقت " الحمدالله لا أضع اي من هده المأكولات في ثلاجه"

وشاركت Fätiha Fätiha بتعليق "اصلا البطاطا والثوم والبصل ماينحطوش في الثلاجة"

وكان الخبر قد حذر من وضع هذه المأكولات :

مرق الدجاج أو اللحم

السمك المطبوخ

الأوراق الخضراء

الموز

البطاطا

البصل

الثوم

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