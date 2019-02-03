شاب يدّعي على والديه.. لن تتوقعوا السبب!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تقدّم شاب يدعى رافائيل صامويل، يعيش في العاصمة الهندية نيودلهي، بدعوى قضائية ضدّ والديه، لأنهما قاما بإنجابه.

ووفقاً لموقع "أوديتي سنترال"، فإنّ "الشاب البالغ من العمر 27 عاماً، يعتقد أن الناس يجب أن يمتنعوا عن الإنجاب لأن ولادة الكائنات الحية دون طلب موافقتها أمر خاطئ من الناحية الأخلاقية"، مؤكداً أنه "شكل الحياة يستحق أخذ موافقة قبل إنجاب أي كائنٍ جديد إليها".

ولفت "أوديتي سنترال" إلى أنّ "الشاب على علاقة جيدة مع والديه، لكنه يلوموهما لأنهما أتيا به إلى الوجود دون طلب رأيه"، موضحاً أن "صامويل ليس ضدّ الأطفال أو الحياة، لكنه يعتبر أن إخضاعه لمصاعب الحياة دون رغبته وموافقته أمرٌ يسمى حياة قسرية".

مصدر الصورة: Medium

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