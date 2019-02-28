لندن.. لصوص يسرقون 160 ألف دولار من الشوارع!

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

عمدت عصابات إجرامية إلى سرقة مبلغ تجاوز 160 ألف دولار من أجهزة الدفع في مواقف السيارات في العاصمة البريطانية لندن، وذلك من خلال استعمال مطارق ثقيلة وآلات لإحداث الثقوب، فضلاً عن استخدام مكانس كهربائية لشفط المال من داخل تلك الأجهزة.

ووفقاً لمسؤولين محليين في لندن، فإنّ "العصابات بقيت تمارس سرقاتها على مدى عامٍ كامل، وما يحصل يساعد على تمويل جرائم أخرى".

ورأى المسؤول أنّه "يجب مواجهة هذه السرقات بقوة، ومن الأوجب ايجاد سبل أخرى لاستيفاء بدلات الوقوف، وذلك من خلال دفع السائقين تذاكر المواقف دون استخدام النقد".

وحالياً، يسعى مجلسا منطقتي كينسينغتون وتشيلسي في لندن، إلى إنهاء الدفع النقدي في 70 جهازاً، وقد تمّت دعوة السائقين إلى الدفع عن طريق تطبيق أو خدمات الهاتف، وهو الامر الذي يتم تفاديه من قبل 70% من السائقين، بحسب دراسات أجريت مؤخراً في بريطانيا.

مصدر الصورة: headtopics

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