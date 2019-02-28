طمعاً في أنيابه.. قتل حيوان مهدد بالانقراض بمحمية كمبودية!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (Phys.Org)

في داخل المحمية التي من المفروض أنها أنشئت لانقاذ بني عرقه ، قتل فيل آسيوي مهدد بالانقراض، من قبل مجهولين بعد أن انتزعوا أنيابه.

وعثرت السلطات على جثة ذكر الفيل في محمية طبيعية، في مقاطعة موندولكيري، وقدرت بأنه قد قتل قبل 10 أيام، بواسطة سلاح ناري أصابه أسفل عينه اليمنى.

وزارة البيئة الكمبودية أعلنت أنها تبحث عن القتلة ، توعدت بمعاقبتهم .

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في كمبوديا فقد نصب صيادون العام الماضي كمينا أودى بحياة فيل صغير في المحمية نفسها.

كما ضبطت السلطات الكمبودية، العام الماضي، أكثر من 1000 ناب عاجي في حاوية تخزين، على متن سفينة تجارية شحنت من موزمبيق.

الفيل الآسيوي من الحيوانات المهددة بالانقراض ، إذ يعيش اليوم في كمبوديا زهاء 400 فيل منها فقط، وعلى أحسن تقدير، 50 منها في حوزة السلطات، في محاولة لحماية الحيوان من عمليات الصيد الجائر.

ويباع العاج الطبيعي وشعر ذيل الفيل، في سوق سوداء تقدر بمليارات الدولارات، تزدهر في الصين وفيتنام، فيما تحاول السلطات في دول جنوب شرق آسيا حملة لوقف هذه الممارسات غير القانونية .

مصدر الصورة :Phys.Org

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