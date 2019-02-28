شباب_crew | هل اشتقتم لدمشق؟ هذه جولة مصورة بمساكن برزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

لكل المشتاقين لزيارة العاصمة السورية دمشق ، نأخذكم هنا في أخبار الآن بجولة مصورة وحصرية في منطقة مساكن برزة ، صورتها إحدى أعضاء صفحة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك بعدستها .

الصديقة Waad Aassd جالت على قدميها واستخدمت المواصلات العامة لتوصل صورة حية عن الحياة هذه الأيام في دمشق .

وتظهر بعض اللقطات ، البدء بإعادة أعمار وإصلاح لمباني تضررت خلال الأزمة السورية .

بينما تظر لقطات أخرى ببساطة الحياة الروتينية التي يعيشها سكان دمشق من سكان حي مساكن برزة .

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