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شباب_crew | هل اشتقتم لدمشق؟ هذه جولة مصورة بمساكن برزة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

لكل المشتاقين لزيارة العاصمة السورية دمشق ، نأخذكم هنا في أخبار الآن بجولة مصورة وحصرية في منطقة مساكن برزة ، صورتها إحدى أعضاء صفحة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك بعدستها .

 الصديقة Waad Aassd  جالت على قدميها واستخدمت المواصلات العامة لتوصل صورة حية عن الحياة هذه الأيام في دمشق .

 

وتظهر بعض اللقطات ، البدء بإعادة أعمار وإصلاح لمباني تضررت خلال الأزمة السورية . 

بينما تظر لقطات أخرى ببساطة الحياة الروتينية التي يعيشها سكان دمشق من سكان حي مساكن برزة . 

 

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