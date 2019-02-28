شباب_crew | شاهد تساقط الأمطار على دمشق مع بداية منخفض جوي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( شباب_crew )

تعيش دول الشام ومصر هذه الأيام أجواءًا ماطرة مترافقة مع منخفض جوي بدأ الثلاثاء ويمتد حتى فجر الجمعة .

على مجموعة شباب_crew التابعة لصفحة أخبار الآن على فيسبوك ومن مدينة دمشق أرسل لنا "سحر الكلمات " بعض الفيدوهات الحصرية التي توثق اللحظات الأولى من سقوط المطر على العاصمة السورية .

يترافق المنخفض الجوي بالامطار الغزيرة والرياح القوية ويزداد تأثيره يومي الأربعاء والخميس .

ومع هذا المنخفq تتزايد المخاوف من تشكل الفيضانات والسيول في المناطق المنخفضة من بلاد الشام.

بينما يتوقع تحسن الطقس بشكل تدريجي اعتباراً من الجمعة، لكن مع بقاء الأجواء باردة مع هطول أمطار متفرقة.

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