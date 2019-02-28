سيارة "فولكس فاغن" الجديدة.. تصميمٌ بمميزات رائعة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلنت شركة "فولكس فاغن" أنّها تستعد للكشف عن نسخة رياضية من سيارها "T- Roc" التي تنتمي إلى فئة "SUV"، وذلك ضمن فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات، الذي يمتد بين 7 و 17 آذار/مارس المقبل.

وتتميز السيارة الجديدة التي ما زالت في المرحلة الإختبارية، بفتحات تهوية كبيرة على الجانبين، إلى جانب مصابيح الضوء النهاري بتقنية LED، فضلاً عن مخارج الهواء على المؤخرة والناشر ومخارج العادم الـ4. وتأتي السيارة الجيد بنظام تعليق رياضي وجنوط كبيرة قياس 18 بوصة، مع وضع القيادة المعروف باسم Race، وذلك لمنح السيارة أقصى قدر من الشعور بقيادة رياضية.

وفي المقصورة الداخلية، فإنّ السيارة الجديدة تتميز بأشرطة صعود ودواسات من الفولاذ إلى جانب مقود رياضي يضمن أذرع لنقل الحركة. وعن محرك السيارة، فهو بنزين سعة 2 ليتر، وبقوة 300 حصان/400 نيوتن متر لعزم الدوران الأقصى، فضلاً عن ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 4.9 ثانية، في حين تقف السرعة القصوى عند أعتاب 250 كلم/س.

مصدر الصور: leblogauto

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