5 مواصفات مهمة للـنظارة الشمسية المناسبة للقيادة! (صور)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( د ب أ )

للنظارات الشمسية أهمية كبرى عند القيادة ، فهي وحدها القادرة على أن تكشف لك الطريق عندما تكون الشمس عمودية ، وبها تستطيع التركيز على القيادة ، لكن ليست كل النظارات تفي بالغرض.

جمعية "الرؤية الجيدة" أكدت على أهمية ارتداء نظارة شمسية أثناء القيادة خلال فصلي الربيع والصيف من أجل التمتع برؤية جيدة ترفع درجة سلامة القيادة وأعطت بعض النصائح لشراء نظارة مناسبة نستعرض لكم بعضها :



عدسات كبيرة

يفضل أن تكون النظارة ذات عدسات كبيرة وأذرع نحيفة بحيث تغطي العين جيدا دون أن تعيق الرؤية الجانبية.

القدرة على امتصاص الانعكاس



يجب أن تتميزالنظارة بالقدرة على امتصاص الانعكاسات الناتجة عن الأسطح كالنوافذ مثلاً.

زيادة التباين

قدرة النظارة على زيادة درجة التباين ، تساعد في إيضاح الرؤية بشكل أفضل علما بأن النظارات ذات العدسات المستقطبة تعد مناسبة لهذا الغرض.

لون العدسات





الخبراء يوصون باختيار درجات البني أو الرمادي المائل للأخضر أو الرمادي لأنها تتيح رؤية الألوان بشكل طبيعي دون تزييف. ويمكن أيضاً ارتداء نظارة متدرجة اللون، والتي يصبح لونها فاتحاً بالاتجاه نحو الأسفل.



الحماية من الإبهار



النظارة الشمسية ذات فئة حماية من الإبهار هي الأفضل كما تقول الجمعية ، مشيرة إلى أن درجة الحماية 3 تعد مناسبة لمنطقة البحر المتوسط.

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