هذه السيارات الـ 4 أُمْنية كل رجل في العالم.. تعرفوا عليها!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (carsweek.ru )

سيارات كبيرة ، قوية ، وبمحركات خارقة ، هذا بالطبع ما يجذب الرجال في السيارات ، وفي عالم العجلات الضخمة تتميز سيارات دون غيرها وتحظى باهتمام أكبر عند الرجال خبراء من موقع "carsweek.ru" استعرضوا قائمة بالسيارات التي تعد من أكثر السيارات التي يرغب الرجال في شرائها.

Toyota Land Cruiser

جاءت سيارة "Toyota Land Cruiser" على رأس القائمة التي بينت الاستطلاعات أن معظم الرجال يطمحون لشرائها، إذ يعدونها من أكثر السيارات موثوقية، وأثبتت جدارتها على مختلف أنواع الطرق خلال السنوات الفائتة.

Jeep Wrangler

Jeep Wrangler" معروفة بقدرتها على اجتياز أصعب الطرق، فضلا عن كونها تعد سيارة شبابية بامتياز.

Cadillac Escalade

Cadillac Escalade يراها الـكثيرون رمزا للفخامة والثراء، وهي من أكثر السيارات التي يحبها رجال الأعمال.

Hummer

الجيل الثاني من الهامر "H2" المعروف بالقوة والمتانة، بين السيارات المفضلة عند الرجال.

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