ردود فعل على مواقع التواصل بعد تقرير يكشف ثروة محمد صلاح؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الكثير من الجدل يدور حول ثروة نجم الكرة المصرية ولاعب ليفربول الانجليزي محمد صلاح ، وقبل أيام نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك تقريراِ مفصلاً حول الموضوع ، الذي على ما يبدو أثار اهتمام الكثير من المتابعين العرب .

الخبر أعيد نشره أكثر من 95 مرة كما أعجب به أكثر من 19 ألف شخص ، بينما علق أكثر من 920 آخرون .

Đįmîšá Mīxes من الجزائر علق بمثل في بلاده وقال "مشكلتكم متل مشكلة الشعب عندنا في الجزائر ، ناس تكسب و ناس تحسب"

أما Amr Khater من مصر فدافع عن لاعبه الشهير وقال " يا جدعان سيبوه فى حاله هنستفيد ايه لما نعرف ثروته اقسم بالله دا غلبان مش احسن من الحيتان إللى فى مصر إللى معاهم مليارات الدولارات ولا نستفيد منهم فى شيئ امال صلاح هو إللى بيفرحنا"

وأيضاً محمد Mohamed Tarek دافع عن صلاح بالقول إنه يتبرع للجميعات الخيرية وعلق " زي مبتتقولوا راتبة كده متشوفه اعماله الخيرية اللي بيعملها صلاح عمل، إنشاء معهد ديني أزهري وحضانات أطفال، التبرع لجمعية ترعى أسر اللاعبين القدامى. دفع رواتب شهرية لفقراء قريته. بناء مسجد وتطوير مدرسة ابتدائية. إنشاء وحدة غسيل لمرضى الكلى. التبرع لمستشفيات طنطا. خش شوف وعرف الناس"

بينما احمد رحومي من العراق فعلق بالدعاء بالبركة لمحمد صلاح وقال " الله يحفظك يا بطل وان شاء الله يزيدك من نعيمه يافخرنا بغداد كلها تحبك وأقصد ببغداد العراق تحياتي لك كابتن محمد الورد"

Mohamed Elshinawy علق " انتو حسبتو الثروه بالمالاحنا بنحسبهاله بحب الناس و باخلاقه و ب تفانيه لرسم فرحه ف قلوب المصرين و العرب"

ونقلاًِ عن موقع "سيليبريتي نيت وورث" فإن ثروة صلاح الشخصية تبلغ حاليا حوالي 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 40 مليون دولار).

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