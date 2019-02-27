الرقم الأخير من تاريخ ميلادك يكشف الكثير عنك.. إليك التفاصيل

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (santeplusmag)

ما لا يعرفه الكثيرون أنّ هناك الكثير من الأمور المتعلقة بهم، تكشف الكثير عن شخصيتهم، لاسيما تاريخ سنة ميلادهم. وتبعاً للفلسفة الصينية فينغ شوي، فإنّ "الرقم الأخير من تاريخ سنة ميلاد الشخص يدلّ على الكثير في شخصية الفرد". وفعلياً، فإنّ هذه الفلسفة تستند على 5 عناصر وهي: الماء، النار، المعدن، الخشب والأرض، وهي تؤثر على السمات الشخصية الخاصة بكلّ فرد.

وبحسب تلك الفلسفة، فإنه إذا كان الرقم الأخير من تاريخ سنة الميلاد ينتهي بـ0 أو 1، فإنّ ذلك يعني المعدن. أمّا فيما خص الرقمين 2 أو 3، فإنهما يعنيان الماء، فيما يعني الرقمان 4 أو 5 الخشب، 6 أو 7 النار، 8 أو 9 الأرض.

ماذا يدلّ كل عنصر بالنسبة للشخص تبعاً للأرقام؟

- المعدن: يدلّ هذا العنصر على أنّ صاحب هذه الشخصية مثير للإعجاب ولديه ثقة كبيرة بقدراته، ويعمد إلى مساعدة الآخرين، كما أنه شخص طموح.

- الماء: يتمتع صاحب هذه الشخصية بحدس كبير وطبيعة حساسة يجعلانه يتعاطف مع الآخرين، كما أنه محاور ممتاز يستطيع إقناع الآخرين والتأثير عليهم.

- الخشب: يتميز هذا الشخص بطبيعة ديناميكية ولديه الحماس في مواجهة التحديات بروح إيجابية، كما أنه يحظى بثقة الآخرين.

- النار: صاحب هذه الشخصية إنسان ديناميكي ويتمتع بروح المنافسة، كما أنه يسعى للبحث عن المزيد في كل شيء.

- الأرض: يكون صاحب هذه الشخصية جديراً بالثقة، ويتمّ اعطاؤه مسؤوليات كبيرة.

(santeplusmag)

مصدر الصورة: Medium

للمزيد:

"تحدي مومو" يظهر من جديد في بريطانيا.. والسلطات تحذر