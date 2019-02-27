"أفوكادو توست".. حذاء رياضي جديد بألوان الطعام (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أصدرت شركة "Saucony" أحدث أحذية الركض الخاصة بها، الذي استُوحيت ألوانها من وجبة "التوست مع الأفوكادو"، وأطلقت عليها اسم "Shadow 6000 Avocado Toast". ويتميزّ الحذاء الجديد بـ3 ألوان: الأول الأخضر المماثل للون ثمرة الأفوكادو، اللون البني الفاتح المماثل للون التوست، إلى جانب نعل الحذاء الذي جعلته الشركة باللون الأبيض.

وحالياً، فإنّ الشركة عمدت إلى صناعة هذا الحذاء للرجال فقط، في حين أنها ستسعى في وقتٍ قريب إلى إنتاج مقاسات خاصة للنساء أيضاً، وهو متوفر حالياً بسعر 130 دولاراً أمريكياً على موقع "Saucony" الالكتروني.

ولا يعدّ الإصدار الجديد هذا هو الاول للشركة لناحية استخدام ألوان الطعام. ففي العام الماضي، أصدرت "saucony" مجموعة من الأحذية لـ"دانكن دونتس"، تتميز بألوان القهوة الساخنة والمثلجة وذلك احتفالاً بمارثون بوسطن.

إلى ذلك، تستعد الشركة لإطلاق حذائها "the shadow 20000" الذي ستحتوي فرعته على طبقة من الشعيرات تحاكي اللحية الشعبية، بالإضافة إلى نعال صفراء.

مصدر الصورة: theguardian - mashable

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