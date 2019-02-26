كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع نيل جنان جائزة شفاء كردي؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

بعد سنوات من العمل الميداني ، متحدية كل الظروف والمخاطر ، لتغطية أبرز الأحداث وأهمهما ، ولتوصل الحقيقة حتى من أكثر المناطق خطراً نالت مراسلة أخبار الآن جائزة جائزة شَفاء كردي العالمية للصحافة وحظيت بالعديد من ردود الفعل المباركة لشجاعتها الاستثنائية في إيصال الخبر والتفرد بنقل الحقيقة .

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القنصلية العامة الفرنسية في أربيل نشرت الخبر على حسابها الخاص على فيسبوك ، وعلقت بأن الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند أثنى على عمل جنان موسى وهو يقوم بتسليمها الجائزة .

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بينما عبر محمد العرادة أمين سر اتحاد الإعلام الإلكتروني عن فخره بتتويج صحفية عربية بجائزة شَفاء كردي العالمية للصحافة، وقال " سعيد جداً بتتويج جنان موسى وهي فخر لـ "نون النسوة العربية"

وأيضاً باركت صحيفة AUIS Voice العراقية لجنان موسى فوزها ، مشيدة بإنجازاتها كإمرأة في قطاع صعب كالإعلام الميداني .

كما نشر حساب رووداو الكردي كلمة مقتضبة من الخطاب الذي ألقته جنان موسى بمناسبة تكريمها

كما نشرت ياسمين الخبر على حسابها الخاص على تويتر

وعلق عليه Shiyar الذي أشاد بشجاعة جنان موسى التي ذهبت إلى العراق وإلى مواقع احتلال داعش على مسؤليتها الخاصة ضد رغبة إدراة إدارتها التي كانت خائفة على سلامتها ، وبالفعل تمكنت من تغطية جرائم داعش وفضحت شنائعه وهو الأمر الذي تمنته .

وردت ياسمين بأن الأشخاص الشجعان أمثال جنان موسى سيذكرون دوماً ولن ينسوا أبداً .

وأيضاً نشر الخبر على صفحته علي برناي الذي أشاد بالصحفية شَفاء كردي التي قتلت قبل عامين بقنبلة زرعها تنظيم داعش ، وبالصحفيين الذين يسيرون على نهجها .

وأيضاً نشرت الخبر صحيفة باس الكردية وذكرت بأن جنان موسى هي الصحفية الأولى التي تنال جائزة شفاء كردي

كما هنأت جين عراف مراسلة أخبار الآن على الجائزة ، مشيدة بالفرصة الرئعة التي نالتها جنان .

والعضو المنتدب لـ ENEX في لوكسمبورج أدريان ويلز هنأ جنان موسى وأشاد بأهمية الجائزة

كما نشرت الخبر صحيفة الأخبار الإنكليزية باللغة الكردية .

ونشر ألكس معلوف الخبر وهنأ جنان موسى قائلاً لا أحد يستحق الجائزة أكثر منك ، بعد كل العمل الذي قمتِ به في توثيق جرائم داعش .

جدير بالذكر أن جنان موسى غطت أحداث احتلال داعش للعراق حتى دحره وهزيمته ، واستطاعت العثور على بعض أهم المستندات والوثائق التي تركها خلفه ما فضح بشاعة أفعال التنظيم وتنكيله بالمدنيين .

وجنان موسى هي من مواليد السعودية سنة 1984 و تعمل صحفية لأخبار الآن في العراق والمناطق الحساسة .

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