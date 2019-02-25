مفاجأة تكشفها الأرقام.. "الكاسيت" يضربُ من جديد

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة وسيطرة الهواتف الذكية على العالم، إلى جانب وجود الأقراض المدمجة و "الفلاش ميموري" لتخزين الملفات الموسيقية، عادت أشرطة الكاسيت لتبرزَ من جديد، بعدما بيع أكثر من 50 ألف نسخة منها في العام الماضي 2018، وهي أعلى زيادة في مبيعات هذا النوع من الأشرطة منذ 15 عاماً، وذلك وفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية.

ومؤخراً، فإنّ عدداً كبيراً من الشركات أصدرت ألبومات لفنانين كثر على أشرطة الكاسيت، إذ كشفت "ميرور" أنّ "فنانين مثل أريانا غراندي والثنائي سليفورد مودز عادوا إلى الكاسيت، بالإضافة إلى صدور موسيقى أفلام مثل فيلم حراس الغابة على أشرطة كاسيت".

وشهد النصف الأول من العام 2018 ارتفاعاً في مبيعات الكاسيت في بريطانيا بنسبة 90% عن العام السابق، حيث بيع حوالى 18500 كاسيت مقابل 8747 شريط كاسيت عن الفترة نفسها في العام 2017.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد شهدت مبيعات الكاسيت ارتفاعاً كبيراً. ففي العام 2018، زادت المبيعات بنسبة 23 في المئة عن عام 2017، حيث وصلت إلى 219 ألف شريط، مقابل 178 ألفاً.

ورغم ذلك، فإنّ نسب المبيعات التي تشهد ارتفاعاً تعدّ بسيطة مقارنة مع مبيعات أشرطة الكاسيت في العام 1989، عندما بيع أكثر من 83 مليون شريط. وفي السياق، كشفت صحيفة "الغادريان"البريطانية أنّ "شريحة كبيرة من الفئة العمرية ما دون 35 عاماً، هي التي تتولى إعادة تدوير ثقافة موسيقى وأغاني وأشرطة البوب القديمة وإحيائها مجدداً".

مصدر الصورة: The Mail

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