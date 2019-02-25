للرجال.. احذروا حلاقة الذقن بعد تناول وجبة الفطور

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعمد الكثير من الرجال إلى حلاقة الذقن صباحاً قبل الذهاب إلى العمل، والبعض الآخر يقوم بذلك مساءً كي يكسب الوقت في صباح اليوم التالي.

غيرَ أنّ ما لا يعرفه معظم الرجال أنّ هناك أمراً في غاية الأهمية يجب الالتفات إليه على هذا الصعيد، لاسيما إن كان يتعلق الامر بالبشرة.

فبحسب خبيرة التجميل الألمانية بريجيت هوبر، فإنّ "على الرجال حلاقة ذقونهم صباحاً على معدة فارغة للحدّ من خطر تعرض البشرة لجروح"، موضحة أنّه "بعد تناول وجبة الفطور، يرتفع معدل ضربات القلب بسبب نشاط الجهاز الهضمي، وبذلك يزداد تدفق الدم في البشرة، ومن ثم يرتفع خطر تعرض البشرة لجروح، نظراً لأنها تصبح مرنة وأكثر حساسية".

ودعت هوبر إلى "استعمال الماء الدافئ بدلاً من الماء البارد؛ لأنه يعمل على توسيع المسام، ومن ثم يمكن حلاقة الذقن بصورة أفضل".

مصدر الصورة: masrawy

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