ساعات قليلة على انطلاق حفل جوائز الأوسكار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

ساعات قليلة وينطلق الحدث الأبرز في عالم السينما، حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91، الذي يقام فجر اليوم الاثنين، على مسرح "دولبي" في لوس أنجلوس.

وتتميز نسخة هذا العام من الحفل المرتقب بكونها الأولى، التي تقام دون مقدم رئيسي منذ عام 1989، إذ فضل القائمون على الحفل التخلي عن المقدم بعد انسحاب الممثل، كيفن هارت.

وسيشهد حفل الافتتاح ظهور فرقة "كوين" الشهيرة والمغني آدم لامبرت، كما ستؤدي ليدي غاغا وبرادلي كوبر أغنيات مرشحة للفوز بالأوسكار إلى جانب مغني الراب كندريك لامار وجنيفير هادسن وبيتي ميدلر.

ومن المتوقع أن يحصد رامي مالك ذو الأصول المصرية جائزة أفضل ممثل عن أدائه دور فريدي ميركوري.

اقرأ المزيد:

الملايين تصرف للفوز بالاوسكار