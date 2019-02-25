حوت نافق يخرق غابات الأمازون ويحير العلماء.. ماذا حدث؟ (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

اكتشف خبراء الثدييات البحرية، حوتاً صغيراً، طوله حوالى 11 متراً وعرضه نحو مترين ووزنه 10 أطنان، نافقاً وسط منطقة حرجية في جزيرة مارخو القريبة من شاطئ أرارونا عند مصب نهر الأمازون شمال البرازيل.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "أمر الحوت هذا أثار حيرة الخبراء في البرازيل، لا سيما وأنه وُجد على بعد مسافة 15 متراً على الأقل عن شاطئ البحر. وعلى الأثر، عمد علماء الأحياء في معهد بيتشو داغوا إلى أخذ عينات من صغير الحوت النافق، الذي يعتقد أنه بلغ من العمر 12 شهراً، لتحديد سبب نفوقه ولجمع معلومات قد تساعدهم في توضيح كيفية وصوله إلى داخل الغابة، بعيداً عن أماكن تواجده الطبيعية".

وتبعاً للعلماء، فإنّ "صغير الحوت نفق في البحر، ومياه الأمواج والمد العالي دفعت به من المحيط إلى الجزيرة القريبة من غابات الأمازون". إلى ذلك، فإنّ آخرين اعتقدوا أنّ "صغير الحوت نفق بسبب النفايات البلاستيكية، قبل أن تجرفه مياه المحيط إلى الجزيرة عند مصب الأمازون".

مصدر الصور: timesnownews - VietNamNet

للمزيد:

دراسة: الكلاب باستطاعتها كشف الأشخاص السيئين