تيريزا ماي تلعب البلياردو في مصر.. ومدربها "رئيس" (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو نشره رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عبر حسابه على "تويتر"، يظهر فيه أثناء قيامه بإعطاء دروسٍ في البلياردو لنظيرته البريطانية تيريزا ماي.

وتمّ التقاط هذا المقطع المصور للرئيسين أثناء وجودهما في منطقة شرم الشيخ المصرية، لحضور القمة العربية الأوروبية، وقد بدت ماي وهي تحاول لعب البلياردو، وقالت: "سيتطلب الأمر دعماً كبيراً، إلا أن حالتي ميؤوس منها".

ويظهر الفيديو لحظة طلب ماي من كونتي أن يريها كيفية ضرب الكرة. وعلى وجه السرعة، بادر الأخير إلى ذلك، ليترك بعدها الدور لنظيرته ماي التي استعانت برئيس موظفيها غافن بارويل.

مصدر الصورة: The Telegraph

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