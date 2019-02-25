بعد عيد الحب.. عراقي يقتل صديقته الإيرانية في ألمانيا

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تكشّفت مؤخراً خيوط الجريمة التي راحت ضحيتها لاجئة إيرانية تدعى فاطمة (28 عاماً) في ألمانيا، بعدما وجدت جثة هامدة يوم 16 فبراير/شباط في ولاية شيلسفيغ هولشتاين شمال ألمانيا.

وفي بيانٍ لها، أعلنت الشرطة الألمانية عن تمكنها من تحديد هوية القاتل، وهو شاب عراقي يدعى زياد (22 عاماً) كان صديقاً للاجئة، وقد تمّ توقيفه وإيداعه في الحبس الإحتياطي.

ووفقاً لبيان الشرطة، فإنّ "الشاب العراقي عمد إلى قتل صديقته في وقت مبكر من صباح يوم 16 فبراير/شباط، وقام بوضع جثتها في المكان الذي عثر عليها فيه لاحقاً". إلى ذلك، فقد ذكر موقع "in-online.de" المحلي أنّ "الشرطة لا تزال تبحث عن أدلة بمنطقة عشبية أمام مدرسة مهنية في أولدنبرغ، وفي المكان الذي عثر أحد المتنزهين على الجثة فيه، كما أن التحقيقات تتركز على سيارة الشاب العراقي".

بدورها، كشفت المتحدثة باسم الإدعاء العام في مدينة لوبيك أنّه "لا يمكن الاستنتاج من تشريح الجثة سوى أنّ المرأة ماتت جرّاء عنف".

وحتى الآن، فإنّ خلفيات الجريمة لا زالت غامضة، في حين أن المشتبه به التزم الصمت حيال الإتهامات الموجهة إليه. وبحسب مواقع إخبارية ألمانية، فإنّ "الشاب العراقي كان لطيفاً مع الفتاة، وأرسل إليها باقة من الزهور في عيد الحب، أي قبل يومين من الجريمة".

مصدر الصور: ln-online.de

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