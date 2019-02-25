الشيف التركي بوراك يذيب قلوب العرب بأشهى الأطباق!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

نشرت صفحة أخبار الآن على فيسبوك فيديو ترفيهي لبعض أهم الأكلات الشهية التي طهاها الشيف التركي الشهير بوراك ، فحظي الفيديو بتفاعل هائل من قبل المتابعين .

الفيديو شاهده أكثر من 206 ألف شخص، وجمع أكثر من 640 إعجاب ، بينما أعيد نشره أكثر من166 مرة وعلق عليه أكثر من 100 شخص .

Nour Fathi علقت "يممي ما هذا ، نفسي اروح تركيا بس عشان اكل من اكلاته "

أما Ghfran Mohamd Kadri فلم يعجبها طبخ الشيف الشهير وعلقت "انا ضد عقلي نحمي سمنه ونطشها على الاكل بحس انه. بتشكل خطر كبير على صحة الانسان"

Nor Aeman أيضاً انتقدت الشيف وقالت "اصلا مابتلفت الا صغار العقول يعني ابو ربع عقل ياشيف"

بينما Sawsan Hadid علقت "بيطبخ لقبيلة هوه وعم يضحك "

الجارح الجارح علق " واحد يقعد اسيل في فمه وخلاص"

مصدر الصورة : يوتيوب

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