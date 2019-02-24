مقولة لنجيب محفوظ تحظى بأكثر من 47 الف إعجاب ، ماذا كانت ؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تنشر صفحة أخبار الآن على فيسبوك على نحو دوري بعض المقولات المأثورة لأشهر الكتاب والمفكرين ، لنشر المعرفة والحكمة بين المتابعين .

ونشرت مؤخراً الصفحة مقولة للروائي المصري الشهير نجيب محفوظ تقول "إذا تشابه حضورك مع غيابك.. إرحل" ، هذه المقولة حظيت بتفاعل كبيرمنقبل المتابعين .

أعيد نشر المقولة أكثر من 3400 مرة ، وأعجب فيها أكثر من 47 الف شخص , بينما علق عليه أكثر من 500 شخص .

عزالدين ڪوشاري أيد المقولة وعلق " فعلا اذا تشابه الحضور والغياب ارحل ...اذا لم تجدا ودا ولا اهتمام فالأولى بك المغادرة ..الحب جميل لكن الكرامة اجمل واجمل"

بينما تسخر رانيا Rania Elmdany من بعض الأشخاص الذين يبقون ملتصقين بالأخرين " ارحل ارحل انت تمشي مش حنمشي مش عارفه ليه الناس مش بترحل ويقعدوا علي قلبك لحد روحك ما تطلع "

Soma Mohamed أيضاِ ايدت المقولة وعلقت " صح جدا برغم من وجع الفراق صعب جدا بس احساسك انك وجودك زي عدمه ده اصعب "

وشاركتها الرأي Nousa Nina التي علقت " رغم ان الرحيل صعب الا انا احساسك أن وجودك غير مرغوب فيه و لم تجد ودا و لااهتمام فالاجدر بك المغادرة . الكرامة فوق كل شيء "

بينما Ahmed Zareef Oqaily يعرض تجربته في الرحيل ويقول " وها أنا ذا قد رحلت والآن أجنى ثمار رحيلى بالوحدة بقلب ممزق الأوصال "

أما بالقيس الغزالي فعلفت " نعم إذا لم يشعر أحد بغيابك هذا يعني أنه لن يشعر بحضورك"

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