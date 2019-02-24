طائرة تفشل بالإقلاع.. والسبب أكياس مليئة بالنقود (فيديو)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

نشر الصحافي النيجيري الشهير ديلي مومودو عبر حسابه على "انستغرام" مقطع فيديو لطائرة في مطار نيجيريا، لم تستطع الإقلاع بسبب حمولتها الزائدة.

ووفقاً لموقع "pulse"، فإنّ "الطائرة كانت تحوي على مجموعة كبيرة من الاكياس المليئة بالأموال". وأظهر الفيديو مجموعة من العمال الذين حاولوا رفع الطائرة لتصبح قادرة على الإقلاع، لكنّهم فشلوا في ذلك".

وعلّق مومودو على الفيديو قائلاً: "يجب أن يكون هذا سينما نيجيرية. سقطت الطائرة بعد أن تم تحميلها بالكثير من أكياس النقود.. لا أصدق عيني".

ومع ذلك، فإنّ الصحافي الشهير لم يحدّد نوع العملة الموجودة في الأكياس، كما أنّه لم يحدّد الوجهة التي كانت ستنتقل الطائرة إليها.

مصدر الصورة: انستغرام

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