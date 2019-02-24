"رينو" تستعدّ لإطلاق سيارتها "duster" المعدّلة (صور)

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت شركة "رينو" عن نيتها إطلاق نموذج جديد من سيارات "duster" الكروس أوفر الشهيرة، والتي ستتضمن تعديلات طفيفة على تصميم المصابيح، كما أنه ستضاف إليه صدمات إضافية على الجانبين.

ووفقاً للشركة، فإنّ "السيارة الجديدة ستطرح بنوعين من المحركات بسعة 1.6 ولترين، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 6 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي".

ولفتت إلى أنّ "مصابيح جديدة سوف يتم إضافتها على المرايا، في حين أنّ التغييرات ستشمل توزيع مكبرات الصوت وأزرار التحكم بالنوافذ في المقصورة الداخلية".

إلى جانب ذلك، فإنّ السيارة الجديدة ستحظى بمقودٍ جديد، في حين أن ستغير أماكن أزرار التحكم بدرجة حرارة المقاعد. وستتمع "duster" الجديدة بنظام متطور للتحكم بالسرعة، إلى جانب أنظمة تظهر ضغط الهواء في الإطارات، والوضع التقني لمعظم أجزاء السيارة.

مصدر الصورة:auto.mail.ru

للمزيد:

"ميرسيدس" تودع أيقونتها SLC بسيارة جديدة (صور)