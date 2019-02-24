تعليق الانتاج في أكبر مصنع "نوتيلا"بالعالم بسبب "الجودة"!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( الاندبندنت )

أكبر مصنع في العالم لإنتاج شوكولاتة "نوتيلا" علق إنتاجه، بعد اكتشاف مشاكل في الجودة بأحد المكونات .

مصنع "فيريرو"، الموجود في فيلار إيكاليه في منطقة نورماندي بشمال فرنسا، هو أكبر مصانع نوتيلا و ينتج نحو ربع إنتاج الشركة من هذه الشوكولاتة توقف عن العمل كما وضحت الشركة الإيطالية.

وقالت الشركة إن هذا التوقف "احترازي"، وأن المنتج الموجود في الأسواق حاليا لم يتأثر بالمشكلة الموجودة في المنتج .

وطمأن متحدث باسم مصنع فيريرو، الأربعاء المستهليكين بأن الإمدادات للأسواق مستمرة على حالها بدون انقطاع".

وشمل العيب بحسب إعلان الشركة أحد المكونات الداخلة في صناعة شوكولاتة نوتيلا، وكذلك في شوكولاتة "كيندر بوينو".

يذكر أن الفرنسيين يـستهلكون حوالي 100 مليون جرة نيوتيلا في السنة - ويتصدرون المركز الثاني بعد ألمانيا.

مصدر الصورة : الاندبندنت

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