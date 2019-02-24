الرشوة تطيح بعميد كلية وأستاذه المساعد في مصر.. اليكم القصة!

... رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يطلق حملته الرئاسية بالتركيز على انشاء كيانين في الفيفا اطلق الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حملته لانتخابات رئاسة الاتحاد الدولي "فيفا"، بالتركيز على إنشاء كيانين في المنظمة، الأول يعنى بإدارة أمور كرة القدم وتنظيم بطولات الفيفا

... النمسا تشدد الرقابة على حدودها الشرقية لملاحقة مهربي البشر شددت السلطات النمساوية الرقابة على حدودها الشرقية في محاولة لوقف تدفق اللاجئين مما أدى إلى اختناقات مرورية امتدت 20 كيلومترًا على حدودها مع المجر أمس الاثنين

... كم تكلفة "رامز واكل الجو" وأجور الضيوف؟ منذ الحلقات الأولى لبرنامج رامز واكل الجو، والتساؤلات تحوم حول تكلفة انتاج المشاهد، وحسب تقرير أذاعته قناة العربية تبين أن تكلفة الحلقة الواحدة من البرنامج الشهير "رامز واكل الجو" وصلت الى 600 ألف جنيه ، دون احتساب أجر الضيف الذى يتم تنفيذ المقلب عليه.

... "الموضة السريعة".. خطر على البيئة ودمار لكوكب الأرض باتت القضايا المتعلقة بالبيئة وحمايتها من أهم القضايا التي تشغل كوكبنا في الوقت الراهن، إن لم تكن هي الأهم على الإطلاق

... "مقتنيات غريبة" في معدة رجل.. والسبب القلق أدخل المريض الكوري البالغ من العمر 54 عامًا الى مستشفى Ilsan Paik بعد معاناته من آلام حادة وانتفاخ في المعدة، ليتفاجأ الأطباء بالعثور على مقتنيات غريبة..