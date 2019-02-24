الرشوة تطيح بعميد كلية وأستاذه المساعد في مصر.. اليكم القصة!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
ضمن حملة تقوم بها الحكومة المصرية لمكافحة الفساد ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عميد إحدى الكليات، ومدرس مساعد بذات الكلية، على خلفية تقاضي رشوة.
الحادثة وقعت في جامعة حلوان بالعاصمة القاهرة، وتم إغلاق مكاتب الموقوفين كإجراء احترازي للتحفظ على كل ماهو موجود بالمكتب.
عميد الكلية يواجه تهمة تقاضي مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة.
بينما يواجه الأستاذ المساعد تهمة تقديم رشوة للعميد ليوافق على استمراره في العمل بالتدريس بأحد البرامج بنظام الساعات المعتمدة، والسماح لـزوجته بالعمل بذات البرنامج والسماح لها ببيع كتاب المادة للطلاب.
وبعد عرض المتهمين على النيابة العامة، قررت المحكمة حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات.
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