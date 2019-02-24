إليكم 15 صورة لأغرب لقطات للكلاب!
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )
عالم الكلاب مليئ باللحظات الطريفة ، و المرح وقد تصدف أحياناً أن تلتقط عدسات الكاميرا هذه اللحظات بطريقة استثنائية صانعة مشهداً غريباً ، هنا جمعنا لكم 15 صورة فريدة للكلاب نشرها موقع buzzfeed .
1- هذا الكلب قفز في اللحظة الخاطئة
2- هذه الصورة بالتأكيد لم يخطط لها !
3- الكلب برأس بقرة !
4- الكلب الطائر بلا أجنحة !
5- وهنا الكلب الشجاع الذي قفز على غطاء حوض السباحة !
6- وهذا الكلب قبض عليه بالجرم المشهود وهو يفسد عشاء العيد !
7- هذه الوحوش المستذئبة تبدو مخيفة ، لكن لا تقلقوا في الحقيقة هما يلعبان !
8- لمن الأسنان في هذه الصورة ؟
9- هذا الكلب التهم يد صاحبه بصرياً !
10- ورأس هذا الكلب تبدو وكأنها محنطة ومعلقة على الحائط !
11- هذا الكلب متمدد على السرير !
12- لهذا الكلب هنا أسنان جد حادة ؟
13- كلب واحد برأسين ،أليس كذلك ؟
14- هنا أيضاً كلب برأسين !
15- وهذا الكلب الطويل جداً جداً ..
مصدر الصور :buzzfeed
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