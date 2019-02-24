إليكم 15 صورة لأغرب لقطات للكلاب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed )

عالم الكلاب مليئ باللحظات الطريفة ، و المرح وقد تصدف أحياناً أن تلتقط عدسات الكاميرا هذه اللحظات بطريقة استثنائية صانعة مشهداً غريباً ، هنا جمعنا لكم 15 صورة فريدة للكلاب نشرها موقع buzzfeed .

1- هذا الكلب قفز في اللحظة الخاطئة

2- هذه الصورة بالتأكيد لم يخطط لها !

3- الكلب برأس بقرة !

4- الكلب الطائر بلا أجنحة !

5- وهنا الكلب الشجاع الذي قفز على غطاء حوض السباحة !

6- وهذا الكلب قبض عليه بالجرم المشهود وهو يفسد عشاء العيد !

7- هذه الوحوش المستذئبة تبدو مخيفة ، لكن لا تقلقوا في الحقيقة هما يلعبان !

8- لمن الأسنان في هذه الصورة ؟

9- هذا الكلب التهم يد صاحبه بصرياً !

10- ورأس هذا الكلب تبدو وكأنها محنطة ومعلقة على الحائط !

11- هذا الكلب متمدد على السرير !

12- لهذا الكلب هنا أسنان جد حادة ؟

13- كلب واحد برأسين ،أليس كذلك ؟

14- هنا أيضاً كلب برأسين !

15- وهذا الكلب الطويل جداً جداً ..

مصدر الصور :buzzfeed

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