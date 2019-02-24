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إليكم 15 صورة لأغرب لقطات للكلاب!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( buzzfeed  ) 

عالم الكلاب مليئ باللحظات الطريفة ، و المرح وقد تصدف أحياناً أن تلتقط عدسات الكاميرا هذه اللحظات بطريقة استثنائية صانعة مشهداً غريباً ، هنا جمعنا لكم 15 صورة فريدة للكلاب نشرها موقع buzzfeed . 

1-  هذا الكلب قفز في اللحظة الخاطئة 

2-  هذه الصورة بالتأكيد لم يخطط لها ! 

3- الكلب برأس بقرة !  

4- الكلب الطائر بلا أجنحة !

5-  وهنا الكلب الشجاع الذي قفز على غطاء حوض السباحة ! 

6- وهذا الكلب قبض عليه بالجرم المشهود وهو يفسد عشاء العيد ! 

7- هذه الوحوش المستذئبة تبدو مخيفة ، لكن لا تقلقوا في الحقيقة هما يلعبان !

8- لمن الأسنان في هذه الصورة ؟

 

9-  هذا الكلب التهم يد صاحبه بصرياً ! 

10- ورأس هذا الكلب تبدو وكأنها محنطة ومعلقة على الحائط ! 

11- هذا الكلب متمدد على السرير ! 

12- لهذا الكلب هنا أسنان جد حادة ؟

13- كلب واحد برأسين ،أليس كذلك ؟

14-  هنا أيضاً كلب برأسين ! 

15- وهذا الكلب الطويل جداً جداً ..

 

مصدر الصور :buzzfeed

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