من هم أسوأ الناس خلقاً؟ حكمة لأخبار الآن تحظى بتفاعل كبير!

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

يومياً تنشر صفحة أخبار الآن على فيسبوك حكم وأمثال ذات معان سامية لنشر المعرفة والأخلاق الحميدة بين المتابعين ، آخر ما نشرته من حكم كان "أسوأ الناس خلقا من إذا غضب منك، أنكر فضلك، أفشى سرك، جحد عشرتك، وقال عنك ما ليس فيك".

هذه الحكمة لقيت تفاعلاً كبير من قبل متابعي صفحة أخبار الآن ، إذ أعيد نشرها أكثر من 500 مرة ، كما أعجب بها أكثر من 1000 شخص ، إما من علق عليها فتجاوزوا الخمسين .

Sanae Arjdal تكمل على الحكمة وتضيف من عندها " ليقل ما شاء فانا اعرف نفسي وهذا هو المهم ولا احتاج راي احد في شخصية مادام ضميري مرتاح.."

أما أحمد Ahmed Mansour فأشاد بالحكمة وعلق "حقيقي هذا القول يسلم لسانك"

وأيضاً بسمه الامل علقت بالتأييد " كلام مظبوط الله الامر من قبل ومن بعده وحسبي الله ونعم الوكيل"

Khalil Abdelrahman من مصر علق أيضا ً "للأسف وده كتير قوى الايام دى خاصة لو مااخدش مصلحته منك"

بينما Hena Ayeb علقت "الله يهدي الجميع الواحد اقول حسبي الله ونعم الوكيل"

أماعبير الزهور فكات تعليقها داعاء قالت فيه "ودول كتير اوي حوالينا ربنا يبعدهم عننا"

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