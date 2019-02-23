"مقتنيات غريبة" في معدة رجل.. والسبب القلق

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

أدخل المريض الكوري البالغ من العمر 54 عامًا الى مستشفى Ilsan Paik بجامعة إنجي الكورية الجنوبية بعد معاناته من آلالام حادة وانتفاخ في المعدة، ليتفاجأ الأطباء بوجود مجموعة من الحجارة وأغطية زجاجات و نقود معدنية يصل وزنها إلى 2 كيلوغرام في معدة المريض مما دفعهم لاجراء عملية جراحية لإخراجها.

ونقلًا عن صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، فإن الرجل قام بابتلاع هذه الأجسام الغريبة للتعامل مع القلق لفترة زمنية طويلة رغم تناوله أدوية مضادة للقلق.

و قد تمكن الطاقم الطبي من تخليص معدة المريض من هذه الاجسام، أقام على إثرها 9 أيام في المستشفى.

مصدر الصور: Daily Mail

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